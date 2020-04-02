Факти ICTV. Спорт 8:45 (02.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 2 квітня: поки футболісти на карантин, вони змушені поринати у віртуальний футбол. Наш Олександр Зінченко демонструє високий рівень не лише з м’ячем, а й з джойстиком; через перенесення Олімпіади на 2021 рік, японці отримали нагоду розтягнути естафету олімпійського вогню. Тепер замість запланованих кількох місяців, смолоскип може подорожувати країною понад рік.

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