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Факти ICTV. Спорт 8:45 (07.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 7 квітня: окружний суд США в східному Нью Йорку висунув обвинувачення ФІФА, а саме її колишньому керівництву за отримання хабарів від Росії та Катару; клуби італійської Серії А домовилися про скорочення зарплат гравцям на час карантину; в Німеччині все більше клубів Бундесліги поновлюють тренування на своїх базах.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 7:45.

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