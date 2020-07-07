Факти ICTV. Спорт 8:45 (07.07.2020)

Найактуальніші спортивні події 7 липня: футбольна збірна України таки зіграє товариський матч з Польщею цього року; в іспанській Прімері Севілья здобула другу поспіль перемогу після низки невдалих матчів; в Німеччині офіційно закінчився футбольний сезон, Вердер насилу отримав місце в Бундеслізі на наступний рік.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 6 липня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.