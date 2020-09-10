Факти ICTV. Спорт 8:45 (10.09.2020)

Найактуальніші спортивні події 10 вересня:поєдинок другого туру Прем’єр-ліги Минай – Олександрія пройде із глядачами; на стартовій грі туру 11 вересня між Динамо Київ та Десною глядачів не буде; у чемпіонаті Франції вирішили, що навіть попри сім випадків зараження коронавірусом у складі чинного чемпіона ПСЖ – не привід переносити гру проти Ланса; US Open вийшов на фінішну пряму – тут визначилися всі учасники 1/2 фіналу.

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