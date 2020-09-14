Факти ICTV святкують 20-річчя: як програма стала брендом якісних новин

Програма про людей і для людей – Фактам ICTV виповнюється 20 років.

18 вересня 2000 року в ефір вийшов перший інформаційний випуск – з маленької студії, молода і талановита команда, гучно заявила про себе в українському телепросторі.

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Бажання шукати, творити, креативити і змінювати країну не давало права на поразку. Відтоді Факти ICTV стали справжнім брендом якісних та об’єктивних новин.

Але без ефективної команди не було б потужного старту і нинішніх перемог. Олена Фроляк, Оксана Соколова, Олександр Семирядченко, Іванна Коберник, Олена Громницька, Артем Шевченко – це ті люди, з яких і починались Факти ICTV, які добре пам’ятають свої перші ефіри та сюжети, злети і невдачі.

– Я прийшла туди звичайним репортером і починала з сюжетів про конкруси краси в дитячих садочках і отримувала там багато шансів. Шанси робити інші теми, побачити інших людей, шанси побачити інші стандарти, – згадує ведуча авторської програми Факти тижня Оксана Соколова.

Також Факти ICTV загартували немало і інших журналістів, зокрема навіть і нинішню прес-секретарку президента України Юлію Мендель.

Факти ICTV стали школою реальної журналістики, звідси рухаються тільки вперед.

Також цього року телеканал ICTV перейшов на HD-якість мовлення, що активно запроваджується в Україні.