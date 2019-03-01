Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: монетизація субсидій та індексація пенсій. У Парламенті година запитань до уряду; 5 років окупації. Першого березня 2014 року Рада РФ дозволила Путіну окупувати Крим і ввести війська в Україну; 7 га лісу за лічені дні. Під Києвом заради житлового масиву нищать столітні дерева.

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