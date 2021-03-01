Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перебіг хвороби стає тяжчим, а коронавірус вкладає на ліжка все більше молодих людей; через обстріли російських окупантів загинув український солдат, ворог застосовує важкі калібри; у Верховній Раді має запрацювати сенсорна кнопка; пішов з життя перший міністр закордонних справ незалежної України – Анатолій Зленко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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