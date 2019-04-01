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Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перша світова реакція – депутати від Бундестагу не виявили порушень на українських виборах; час затишшя на передовій, за добу на фронті пролунав лише один постріл; жодних теплих відносин – відсьогодні втратив чинність договір між Росією та Україною про дружбу.

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