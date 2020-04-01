Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від ранку, ще у 24 українців виявили коронавірус. Тепер інфікованих 669, а у світі понад 860 тис. заражених; один наш військовий загинув, є поранені – ворог не припиняє обстрілів; маски, апарати штучного дихання та інше обладнання – великий бізнес у світі перепрофілюється, щоб разом з усіма долати епідемію; жодних жартів про коронавірус – сьогодні у день сміху чимало країн світу заборонили громадянам жартувати на тему пандемії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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