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Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розпочався третій етап послаблення карантину, запустили залізницю та автобусне сполучення; в Києві та області запрацювала автоматична відеофіксація перевищення швидкості; на Закарпатті сутички із митниками; корабель компанії Ілона Маска успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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