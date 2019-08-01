Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики знову порушують перемир’я і збільшують кількість обстрілів; дим від лісових пожеж у Сибіру дістався Монголії; спецоперація поліції на Дніпропетровщині: понад 300 правоохоронців вчились придушувати бунт ув’язнених; на вулиці України виходить Нацгвардія – дві тисячі патрульних зі зброєю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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