Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стрілянина в американському штаті Техас, 5 загиблих і понад 20 поранених; 80 років початку Другої Світової Війни, в Польщі вшановують жертв війни; чи пускатимуть нещеплених дітей до школи; за крок до абсолютного чемпіонства, Василь Ломаченко виграв бій за титул WBC.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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