Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія вкотре намагається залякати НАТО. З Плесецька біля Архангельська запустили ракету Тополь аж до Камчатки; бюджет на наступний рік парламент розгляне 18 жовтня; скасування дрібних монет, монетизація субсидій і військовий призов – у Фактах усі новації в країні, котрі починаються відсьогодні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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