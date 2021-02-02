Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні додалося понад 2 тис. 300 хворих на коронавірус; тарифна політика, судоустрій, інвестиції – парламент ухвалив план роботи на 5-ту сесію; на Донбасі окупанти продовжують вогневі провокації; складні погодні умови прогнозують в Україні – через сильні снігопади в українських Карпатах очікують сходження лавин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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