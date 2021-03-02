Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вперше за сім тижнів різко зросла кількість хворих коронавірусом у світі; у Раді запрацювала сенсорна кнопка; в парламенті внесли законопроекти президента щодо судової реформи; ціни на пальне летять догори; через недовіру до пологових будинків, породіллі часто вибирають народжувати вдома.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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