Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські бойовики посилили активність на передовій – за добу маємо 18 обстрілів. Є поранені; Кремль лякає Тополями – у тверській області почались військові навчання з використанням ракетних систем; учасники війни на Донбасі у Коломиї, збирають сміття, щоб реалізовувати у місті чисті проекти.

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