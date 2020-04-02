Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні виявили вже 804 випадки зараження коронавірусом. І перший зафіксовано у ЗСУ; на фронті троє поранених – попри заклики припинити вогонь на час епідемії, російські найманці продовжують обстріли; кількість хворих на коронавірус у світі наближається до мільйона людей; ціни на пальне знижуються – за тиждень, через здешевлення нафти впали в середньому на дві грн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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