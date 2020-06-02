Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 328 нових хворих на коронавірус в Україні, як триває третій етап виходу з карантину та як світ бореться із пандемією; система фотофіксації перевищення швидкості у Києві та області помітила понад 57 тис. порушень за добу; США лихоманить від протестів, країна постала через смерть афроамериканця під час затримання поліцейськими; помер легендарний композитор Мирослав Скорик.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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