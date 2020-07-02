Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: голова Нацбанку йде у відставку. Чому, як це вплине на гривню і хто може очолити НБУ; у Києві та на Львівщині понад 100 нових інфікованих за добу. Загалом майже 900 нових заражень; Путін зможе сидіти в Кремлі ще 16 років. Росіяни проголосували За поправки до Конституції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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