Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу Президента України Андрія Богдана; США виходять з ядерного договору з Росією; на Рівненщині завершилися двомісячні навчання гірських штурмовиків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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