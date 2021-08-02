Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода в Україні. П’ять сотень населених пунктів без світла. У Львові через буревій двоє загиблих; палають Туреччина, Греція та Італія. В Туреччині восьмеро загиблих, заарештували ймовірного палія; як обрати кондиціонер;  Факти зустрічали з Токіо бронзову призерку Еліну Світоліну; як зробити самокати на українських дорогах безпечними.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (02.08.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (02.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.08.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (30.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (30.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.07.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка