Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода в Україні. П’ять сотень населених пунктів без світла. У Львові через буревій двоє загиблих; палають Туреччина, Греція та Італія. В Туреччині восьмеро загиблих, заарештували ймовірного палія; як обрати кондиціонер; Факти зустрічали з Токіо бронзову призерку Еліну Світоліну; як зробити самокати на українських дорогах безпечними.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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