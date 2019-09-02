Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський проводить зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів; відсьогодні починається підготовка до зустрічі у нормандському форматі; у навчальних закладах масово відмовляються від радянських лінійок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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