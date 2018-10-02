Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: швидкість не встановлена, а головний свідок не знайдена – черговий день суду над Зайцевою; соціальні блага в обмін на землю – незаможні села активно приєднуються до великих міст; як у Польщі доглядають за безпритульними тваринами.

Опубліковано Жовтень, 02 в 13:46



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