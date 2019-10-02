Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: втрат немає, але бойовики тримають напругу – 13 обстрілів; Україна отримає нові Джавеліни – конгрес Сполучених Штатів остаточно затвердив продаж Україні зброї; після шаленого злету, гривня зірвалася у піке – за добу долар та євро здорожчали на 55 копійок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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