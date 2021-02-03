Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: це боротьба за правду – президент прокоментував заборону трьох телеканалів. Йому погрожують імпічментом; в Україні понад 3200 нових хворих, 165 людей померло, а МОЗ ще раз нагадав, як проходитиме вакцинація українців; на фронті напруження не спадає. Вже сьогодні ворог тричі обстрілював позиції наших захисників; ні тепла, ні їжі – сотні людей з інвалідністю залишилися без догляду на Прикарпатті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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