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Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з коронавірусом погіршується – у шести областях рівень госпіталізації вище норми; рятувальники попереджають про масові підтоплення у кількох областях країни і закликають людей не виходити на крихкий лід; у Верховній Раді звітує ДБР; Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії за Навального.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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