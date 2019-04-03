Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЦВК рахує останні електронні протоколи – залишаються соті відсотка; Україна довела, що є демократичною країною – у Кабміні коментують перший тур виборів та головне ситуація з ліками; фініш опалювального сезону. Цього року тепло в домівках українців можуть відключити раніше.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.