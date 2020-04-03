Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зареєстровано 45 нових випадків зараження коронавірусом; кількість інфікованих у світі сягнула понад мільйона людей – найтрагічніша ситуація у США, Італії; попри епідемію стежимо за розвитком гучних справ – сьогодні Верховний Суд розглядає скарги на вирок учасників трагічної ДТП у Харкові; борщовий набір зріс удвічі, а лимони та імбир можуть дозволити собі лише заможні люди – ми дізнавались чи повернуться ціни до зниження.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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