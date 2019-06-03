Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: виборчий кодекс і закон про імпічмент – Верховна Рада береться до роботи; у Венеції круїзний лайнер врізався у причал; як новий мобільний додаток від українських розробників обіцяє зменшити кількість авто-хамів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.