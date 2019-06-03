Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: виборчий кодекс і закон про імпічмент – Верховна Рада береться до роботи; у Венеції круїзний лайнер врізався у причал; як новий мобільний додаток від українських розробників обіцяє зменшити кількість авто-хамів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (03.06.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.06.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.06.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.06.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.06.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.05.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.05.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.05.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка