Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: не стало зерна на 800 млн грн, хто і куди подів запаси державного резерву; в Україні майже 500 нових хворих на коронавірус, на Харківщині сплеск в лабораторії; у США під час масових протестів постраждала українська журналістка; Прикарпаття в очікуванні паводків, вода в річках стрімко піднімається.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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