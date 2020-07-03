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Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти обстріляли Зайцеве. Загинула мирна мешканка; коронавірус в Україні виявили у майже 900 людей, 27 померли; у Верховній Раді прем’єр звітує про ліквідацію наслідків повеней на Заході України; автодвійники на дорогах. Як через шахраїв ви можете попасти на штрафи за перевищення швидкості; неймовірні краєвиди і тисячолітня історія. Чим вабить туристів містечко Богуслав на Київщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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