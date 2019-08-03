Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стомились чекати – сьогодні, окремим бортом, на п’ятдесятий скандальний округ вилетіли усі члени ЦВК; до води не дістатись, вулицями не проїхати, а гідрантів катастрофічно бракує – вогнеборці перевірили курорт Коблеве. Там відпочивати небезпечно; є тиждень, щоб насолодитись космічним дивом. Земля входить у потік Персеїди. Нічне небо прикрашатимуть яскраві метеорити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.08.2019)
Факти ICTV. Спорт (02.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (02.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (02.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (02.08.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка