Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стомились чекати – сьогодні, окремим бортом, на п’ятдесятий скандальний округ вилетіли усі члени ЦВК; до води не дістатись, вулицями не проїхати, а гідрантів катастрофічно бракує – вогнеборці перевірили курорт Коблеве. Там відпочивати небезпечно; є тиждень, щоб насолодитись космічним дивом. Земля входить у потік Персеїди. Нічне небо прикрашатимуть яскраві метеорити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.