Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вбивство чи самогубство? У Києві знайшли мертвим директора Білоруського Дому Віталія Шишова; у Туреччині локалізували пожежі, в Греції аномальна спека, в Росії смертельний буревій; за рік 700 незаконних будівництв. Одеса заростає хмарочосами; що таке сап-йога і чому вона стає популярною серед українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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