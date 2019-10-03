Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент ухвалив зміни до Закону про столицю у першому читанні; у лікарні Мечникова черги з самого ранку – сотні дніпрян вкотре прийшли здати кров для порятунку українських воїнів; там немає нічого і лише одна на тиждень машина єдиний зв’язок із цивілізацією – дивіться черговий репортаж про зникаючі села. Тепер із Волині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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