Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закріплення курсу на ЄС та НАТО і безпекові питання – ми розкажемо, що цього тижня робитиме Парламент; удар по екології Криму – окупанти завалили дамбу сховища відходів – хвиля нечистот тече у море; ЦВК завершила приймати заявки на участь у президентських виборах – остаточну кількість кандидатів оприлюднять за чотири дні.

Опубліковано Лютий, 04 в 15:09



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