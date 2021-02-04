Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в інфекційній лікарні Запоріжжя, де лікують хворих на коронавірус, загинуло четверо людей; понад 5 тис. нових випадків коронавірусу в Україні, а прем’єр Денис Шмигаль заявив, шо карантин в Україні продовжать до 30 квітня; ВР зробила крок до відновлення великої приватизації.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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