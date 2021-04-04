Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення на Донбасі, один військовий загинув; Харківщина вийшла на перше місце за кількістю хворих на коронавірус; Київ з 5 квітня на жорсткому локдауні, громадський транспорт лише за спецперепустками; Західний світ другий рік поспіль зустрічає Великдень у локадуні; в Україні очікується відчутне похолодання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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