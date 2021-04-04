Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення на Донбасі, один військовий загинув; Харківщина вийшла на перше місце за кількістю хворих на коронавірус; Київ з 5 квітня на жорсткому локдауні, громадський транспорт лише за спецперепустками; Західний світ другий рік поспіль зустрічає Великдень у локадуні; в Україні очікується відчутне похолодання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (02.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка