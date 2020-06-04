Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Верховній Раді вирішують урядові кадрові питання; майже 600 нових хворих за добу, коронавірус в Україні взяв новий антирекорд; протести в Америці проти поліцейського свавілля охопили вже 350 міст; американські авто на українському ринку, як пригнати машину із-за океану.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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