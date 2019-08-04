Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дві трагедії за одну добу: у штатах Техас та Огайо розстріляли людей – 27 загиблих; Південь країни накрили потужні зливи. Топить Одещину, а на Миколаївщині сильний дощ лив безперервно 12 годин; вони захищають українське небо – свій професійний день відзначають військово-повітряні сили.

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