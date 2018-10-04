Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент продовжив дію особливого статусу Донбасу; 21 обстріл за добу і бойовики не шкодують важких калібрів на передовій; енергетична революція на Львівщині – місто Жовква наполовину відмовилося від газу.

Опубліковано Жовтень, 04 в 13:45



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