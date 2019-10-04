Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перед нормандським самітом Кремль клацає зубами – на фронті різко зросла кількість обстрілів, уже за сорок. Один воїн загинув; парламент затвердив новий Склад Центральної виборчої комісії – 80% місць за Слугою народу; у чотирьох регіонах країни опалювальний сезон під загрозою зриву – тепловики мають великі борги перед Нафтогазом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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