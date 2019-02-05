Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зросла кількість жертв жахливої пожежі у Парижі – вже восьмеро загиблих. Там зайнялась фешенебельна багатоповерхівка; чіткий сигнал про нові санкції – через агресію, комітет Європарламенту вважає неможливою співпрацю з Росією; в Україні стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання.

Опубліковано Лютий, 05 в 14:23



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