Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вірус шириться країною, виявлено 26 нових випадки інфікування, загалом коронавірус забрав 32 життя в Україні; у столиці горів Хрещатик та сухостій навколо Києва, від смороду люди зачиняли вікна; останній день перед посиленням карантинних заходів, поліція закриває парки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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