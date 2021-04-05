Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 10 тис. хворих. І лише трохи більше тисячі щеплень за добу; шалені затори, черги на транспорт, підвищені ціни на таксі. Як Київ увійшов у локдаун; старі, страшні й розбиті. Чи реально врятувати маленькі вокзали і залізничні станції, здавши їх в оренду; туалет надворі, їдальня через дорогу – а школа в приміщенні кафе. Чому так навчаються півтори сотні дітей на Волині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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