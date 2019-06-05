Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Переяславі-Хмельницькому прощаються із 5-річним Кирилом, загиблим від кулі поліцейських; у Раді розглядають правки до закону про Тимчасові слідчі комісії; крайні смуги на автошляхах в Україні стануть вужчими.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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