Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під Радою мітинг за відставку Арсена Авакова; понад півтисячі нових хворих на коронавірус в Україні; у семи областях попри послаблення карантину не запрацюють ресторани, у Смілі чотири сотні медиків без зарплат за травень; нові санкції США проти російського Північного потоку – 2, як вони можуть поховати проект Кремля назавжди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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