Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть військового медика на Донбасі; в Україні 244 нові хворі на Covid-19, а через поширення штаму Дельта, в країні діють нові правила в’їзду; потоп, повалені дерева і відключення електрики. Курортний Бердянськ та Одещину накрила негода, Крим також затопило, Україну знову накриють грозові дощі; покинуті села Карпат.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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