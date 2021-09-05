Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Неділя, а нових хворих багато – за добу зареєстрували майже 1400 нових випадків Covid-19; пожежа в костелі святого Миколая – небайдужі українці на відновлення храму лише за добу зібрали 18 млн грн; найбільший книжковий фестиваль Східної Європи; лицарські баталії в Луцьку.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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