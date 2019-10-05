Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з передової – один воїн загинув і ще двоє травмовані; пошукову операцію після авіатрощі під Львовом літака АН-12 завершили; у музеї авіації масштабна виставка ретроавтомобілів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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