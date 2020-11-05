Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Covid-19 б’є рекорди. Знову майже 10 тис. хворих; США підбивають підсумки президентських перегонів; ваш сімейний лікар звільнився і не повідомив про це. Що робити і чому в нас не можна укласти декларацію он-лайн; дощовики та гумові чоботи. Як не змокнути і що пропонують на вітчизняному ринку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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